Irak'ta İsrail'in Filistin saldırıları protesto edildi

Irak'ın Kerkük kentinde İsrail'in Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin topraklarındaki devam eden saldırıları protesto etmek amacıyla bir gösteri düzenlendi. Eylemciler, İsrail karşıtı sloganlar atarak Filistin'e desteklerini gösterdi.

Irak'ın Kerkük kentinde İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin topraklarındaki devam eden saldırıları protesto edildi.

Siyasi parti temsilcileri ve yerel yetkililerin de aralarında bulunduğu onlarca kişi Kerkük kent merkezindeki valilik bulvarında bir araya geldi.

Irak ve Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Eski Kerkük Milletvekili Halit el-Mafraci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin'in sadece Orta Doğu değil tüm dünya ve İslam alemi için önemli olduğunu ifade etti.

Mafraci, Arap,Türkmen, Kürt ve tüm kesimden Kerküklülerin gösteriye katılarak Gazze'de sivilleri hedef alan saldırıları kınadıklarını aktardı.

Gazze'de "insanlık dramı" yaşandığına dikkati çeken Mafraci, "Bu vahşet ve katliama hala seyirci kalanlar var." dedi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 81 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.