Irak'ta Genel Seçim İçin Özel Oylama Katılım Oranı Yüzde 82,42

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, salı günü yapılacak genel seçim için güvenlik güçleri, mahkumlar ve göçmenler için yapılan özel oylamaya katılım oranının yüzde 82,42 olduğunu duyurdu.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Ömer Ahmet, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, salı günü yapılacak genel seçim için güvenlik güçleri, mahkumlar ve göçmenler için yapılan özel oylamaya ilişkin açıklamada bulundu. Ahmet, özel oylamanın güvenli bir ortamda gerçekleştirildiğini belirterek, toplam 1 milyon 313 bin seçmenden 1 milyon 100 bininin oy kullandığını aktardı. Ahmet, "Böylece katılım oranı yüzd 82,42 oldu" dedi.

Özel oylama için 4 bin 598 sandık kurulduğunu belirten Ahmet, seçimlerin adil ve şeffaf geçmesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığını bildirdi. Oylama sürecinin başarıyla tamamlandığını belirten Ahmet, "Oylama yüksek bir düzen ve akıcılıkla geçti. Herhangi bir teknik arıza veya ihlal yaşanmadı. Komisyon tarafsızlığını korudu ve tüm adaylara eşit mesafede durdu" dedi.

Yaklaşık 46 milyonluk nüfusa sahip Irak'ta 21 milyon civarında kayıtlı seçmen, yeni yasama döneminde kendilerini temsil edecek 329 milletvekilini belirlemek için sandık başına gidecek. Ülke genelinde binden fazla siyasi parti ve ittifakı kapsayan 37 seçim koalisyonu altında 7 binden fazla aday, milletvekili olmak için yarışıyor. - ERBİL