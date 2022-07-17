Irak'ta cumhurbaşkanlığı krizi sürüyor: KYP ve KDP aday konusunda uzlaşamadı

Irak meclisinde, yarın yapılacak olan grup başkanları toplantısı öncesi Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) cumhurbaşkanı adayı konusunda uzlaşma sağlayamadı.

Irak'ta geçtiğimiz yıl yapılan erken genel seçimlerin üzerinden 9 ay geçmesine rağmen cumhurbaşkanlığı krizi devam ederken, Irak Meclisi'nin çağırısı üzerine yarın siyasi tarafların grup başkanları bir araya gelecek. Toplantı öncesi ise Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) cumhurbaşkanı adayı konusunda uzlaşma sağlayamadığı bildirildi.

KYB Grup Başkanı Karvan Yaruvis yerel basına yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda rakipleri KDP ile devam eden diyalogun sonuç vermediğini bildirdi. KYB'nin tek adayının mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih, KDP'nin adayının ise Reber Ahmet olduğunu belirten Yavuris, iki taraf arasında uzlaşmanın sağlanmadığını kaydetti.

Toplantı çağrısının Koordinasyon Grubu yapmıştı

Irak'ta geçen ay siyasi süreçten çekilen Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu dışındaki bütün Şii tarafların şemsiyesi altında toplandığı Koordinasyon Grubu, Irak Meclisi'ni cumhurbaşkanını seçmek için toplanmaya çağırmıştı.

Öte yandan Irak'ta Saddam rejiminin 2003'te devrilmesi ardından cumhurbaşkanlığı görevine Kürtler, başbakanlık görevine Şiiler, Meclis Başkanlığı görevine ise Sünniler getiriliyor. - ERBİL

İhlas Haber Ajansı / Politika