Irak'ta Asya Parlamenterler Asamblesi Toplantısı Sonuç Bildirgesi: İsrail'in Gazze'ye saldırıları durdurulmalı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen Asya Parlamenterler Asamblesi Toplantısı'nın sonuç bildirgesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bir an önce durdurulması gerektiği vurgulandı. Bildirgede ayrıca, Filistin'e tam BM üyeliği verilmesi çağrısı yapıldı ve Gazze'deki ablukanın kaldırılması istendi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Türkiye'den parlamenter heyetinin de katıldığı Asya Parlamenterler Asamblesi Toplantısı'nın sonuç bildirgesinde İsrail'in Gazze'ye saldırılarının bir an önce durdurulması gerektiği vurgulandı.

Bildirgede başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasının gerekliliğine işaret edilerek Gazze'ye yönelik devam eden her türlü şiddetin hızlıca ve koşulsuz olarak durdurulması çağrısı yapıldı.

Filistin halkının mücadele ve direniş hakkının mümkün olan tüm araçlarla meşrulaştırılması gerektiği belirtilen bildirgede, İsrail saldırıları sonucu tahrip edilen bölgelerin imarı için Gazze'de devam eden ablukanın kaldırılması istendi.

Filistin'e tam BM üyeliği verilmesi çağrısı

Sonuç bildirgesinde, Filistin'e Birleşmiş Milletlere (BM) tam üyelik hakkı verilmesi çağrısı da yapıldı.

Bildirgede şu ifadelere yer verildi:

"Yaşananlar Orta Doğu bölgesinde barışı ve güvenliği tehdit ettiği için uluslararası topluma savaşı derhal durdurması ve uluslararası insani anlaşmalara ve sözleşmelere uyması için suçlu Siyonist oluşuma baskı uygulaması çağrısında bulunuyoruz.

Filistin'e BM'ye tam üyelik verilmesinin desteklenmesi, suçlu Siyonist oluşumun Filistin Ürdün Vadisi'nin tamamını, Ölü Deniz'in kuzeyini ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimleri ilhak etmeyi amaçlayan planlarını reddediyor ve durdurulması gerektiğine inanıyoruz.

Bildirgede, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria halkını sınır ötesine sürme planlarına karşı çıkıldığı ifade edilerek, İsrail'in tüm Filistin, Suriye ve Lübnan topraklarındaki işgaline ve saldırganlığına da son verilmesi gerektiği kaydedildi.

Toplantının sonunda ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Gazze'de işlenen savaş suçlarına ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütme çağrısı yapıldı.