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Irak'ta 3 günlük yas ilan edildi

Politika Haberleri

Irak'ta 3 günlük yas ilan edildi

Irak Meclisi, başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de 2 gün önce Sadr Grubu ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda hayatlarını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Irak Meclisi, başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de 2 gün önce Sadr Grubu ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda hayatlarını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Irak Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi'nin Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, son 2 gün içerisinde meydana gelen olaylarda hayatını kaybeden protestocu ve bütün güvenlik birimi teşkilatı mensupları için mecliste 3 günlük yas ilan edildiği duyuruldu. Yas kararının milletvekillerinin talepleri doğrultusunda alındığını belirten Halbusi, Irak Bakanlar Kurulu'ndan ülke genelinde 3 günlük yas ilan edilmesini istedi.

Sadr'ın dün siyasetten çekildiğini duyurmasının ardından destekçileri Yeşil Bölge'ye girmiş ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basmıştı. Iraklı bir tıbbi kaynak, Yeşil Bölge ve çevresinde çıkan çatışmalarda 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 110 güvenlik görevlisi de dahil olmak üzere 700 kişinin yaralandığını aktarmıştı.

(Abdulkadir Hacıoğlu - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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