Irak Silahlı Kuvvetleri, PKK'nın çekildiği Mahmur'u ziyaret etti

Irak Silahlı Kuvvetleri üst düzey heyeti, terör örgütü PKK'nın dün çekildiği Musul'a bağlı Mahmur bölgesini ziyaret etti. Heyet, bölgenin güvenlik durumu ve askeri birliklerin konuşlandırılması hakkında görüşmeler yaptı.

Irak Silahlı Kuvvetleri üst düzey heyeti, terör örgütü PKK'nın dün çekildiği Musul'a bağlı Mahmur bölgesini ziyaret etti.

Irak Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın dün çekildiği bölgeyi ziyaret etti. Irak Savunma Bakanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdulemir Reşit Yarallah liderliğindeki üst düzey askeri heyet Mahmur bölgesindeki 14'üncü Piyade Tümeni Komutanlığı'nı ziyaret etti" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada söz konusu heyetin, bölgenin güvenlik durumu ve askeri birliklerin konuşlandırılması hakkında görüşmeler yaptığı belirtilirken, görüşmelerin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan, Şii Haşdi Şabi Güçleri Heyeti Başkanı Falih Feyyaz'ın da Musul'u ziyaret ettiği bildirildi. Haşdi Şabi Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Feyyaz'ın Musul'daki Haşdi Şabi Komutanlığı ile görüştüğü aktarıldı. - ERBİL