Irak Savunma Bakanı Türkiye'ye Geliyor

Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbasi, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşecek.

Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbasi, resmi ziyaret kapsamında geleceği Türkiye'de, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşecek.

Alınan bilgiye göre Abbasi, Bakan Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelecek.

Milli Savunma Bakanlığı'nda yarın askeri törenle karşılanacak olan Abbasi, Bakan Güler ile bir araya gelecek.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve savunma sanayinde işbirliği konularının ele alınması bekleniyor.