Irak Meclisi Yezidi Milletvekili: PKK'nın Sincar'dan çıkarılması anlaşması uygulanmıyor

Irak Meclisi Yezidi Milletvekili Mahma Halil, Musul'un Sincar ilçesinden terör örgütü PKK'nın çıkarılmasını öngören anlaşma uygulanmadığı için halkın yurtlarına dönmekten korktuğunu söyledi. Halil, Sincar'da asayişin sağlanması, hizmetlerin ulaştırılması ve altyapının onarılması gerektiğini dile getirdi.

Irak Meclisi Yezidi Milletvekili Mahma Halil, Musul'un Sincar ilçesinden terör örgütü PKK'nın çıkarılmasını öngören anlaşma uygulanmadığı için halkın yurtlarına dönmekten korktuğunu söyledi.

Yezidi Milletvekili Halil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağdat ve Erbil arasında, 9 Ekim 2020'de varılan terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan anlaşmanın halkın talebi olduğunu belirtti.

Irak hükümetinin anlaşmayı uygulama sözü verdiğini belirten Halil, "Ancak bölgesel bir ülkenin ve bazı yasa dışı grupların çıkarlarıyla uyuşmadığı için bunu yapmıyor. BM Irak Özel Temsilcisi de bu anlaşmayı yakından takip ediyor." diye konuştu.

Halil, Sincar'da asayişin sağlanması, hizmetlerin ulaştırılması ve altyapının onarılması gerektiğini dile getirdi.

İlçede güvenlik boşluğu olduğu ve hükümet dairelerinin de aktif olmadığını vurgulayan Halil, şöyle konuştu:

"Yasa dışı gruplar (PKK) nedeniyle halk Sincar'a dönemiyor. Halk yasa dışı gruplardan (PKK) korkuyor. Yasa dışı gruplar ilçeye kaymakam atanmasının önünde de engel oluşturuyor.

Tüm taraflar sorumluluğunu yerine getirmeli ve Sincar Anlaşması uygulamaya geçmelidir. Halkımız da bunu beklemekte."