Irak Meclisi'nin yeni başkanı Heybet el-Halbusi oldu

Irak Meclis'inde bugün gerçekleştirilen yeni dönemin ilk oturumunda, Takaddüm Partisi milletvekili Heybet el-Halbusi 208 oy alarak yeni meclis başkanı seçildi.

Irak'ta altıncı dönem parlamento çalışmaları bugün gerçekleştirilen ilk oturumla resmen başladı. Milletvekilleri, yeni hükümetin kurulması yolundaki en önemli adımlardan biri olan Meclis Başkanlığı seçimi için oy kullandı. Seçim öncesinde Azim Koalisyonu lideri Müsenna el-Samarrai'nin adaylıktan çekilmesiyle yarış, Heybet el-Halbusi, Salim el-İsavi ve Amir Abdülcebbar arasında geçti. Oylamada, sünni blokların çoğunluğunu temsil eden "Ulusal Siyasi Meclis"in adayı 45 yaşındaki Takaddüm Partisi milletvekili Heybet el-Halbusi, 208 oy alarak salt çoğunlukla başkan seçildi.

Irak anayasasına göre, Meclis başkanının seçilmesi, uzun sürecek siyasi takvimin başlangıcı anlamına geliyor.

Heybet Halbusi kimdir

Irak Meclisi'nin altıncı dönem başkanı seçilen Heybet Halbusi, 1980 yılında Anbar vilayetinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını Bağdat'ta sürdüren Halbusi, Müstansıriye Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi bölümünden mezun olmuş ve aynı alanda yüksek lisans derecesini tamamlamıştır. Siyasi kariyeri boyunca parlamentonun dördüncü ve beşinci dönemlerinde Petrol ve Enerji Komisyonu Başkanlığı görevini yürüten Halbusi, beşinci dönemde aynı zamanda Takaddüm Partisi'nin meclis grup başkanlığı sorumluluğunu üstlenmiştir.

Anbar vilayetinden milletvekili adayı olarak seçime giren Heybet Halbusi, 51 binden fazla oy alarak meclisteki yerini korumuştur. - BAĞDAT