Irak Meclisi Başkanı'nın milletvekilliği iptal edildi

Irak Yüksek Mahkemesi, Muhammed Halbusi'nin milletvekilliğini iptal etti. Kararın açıklanmasıyla birlikte Halbusi'nin Meclis Başkanlığı görevi de sona erdi.

Irak Yüksek Mahkemesi, Irak Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi'nin milletvekilliğini iptal etti.

Irak'ın en yüksek yargı organı Yüksek Mahkeme, milletvekili Leys el-Duleymi'nin yapmış olduğu şikayet üzerine Başkanı Muhammed Halbusi'nin milletvekilliğini iptal etti. Yüksek Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, şikayette bulunan milletvekili el-Duleymi'nin de milletvekilliğinin düşürüldüğü aktarıldı.

Kararın açıklandığı sırada meclisteki bir toplantıya başkanlık eden Halbusi, mahkeme kararını "tuhaf" olarak nitelendirerek, "Bazı kimseler toplumun siyasi oluşumlarını parçalamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı. Milletvekilliği düşürülen Halbusi'nin Meclis Başkanlığı görevi de sona ermiş oldu.

Bağımsız milletvekili el-Duleymi'yi Hablusi tarafından 15 Ocak'ta meclisten çıkarılması üzerine Halbusi'yi seçimlere hile katmakla suçlamıştı. - ERBİL