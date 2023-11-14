Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin milletvekilliği düşürüldü
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Irak'ta Yüksek Federal Mahkeme, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin milletvekilliğini düşürme kararı aldı. Kararın gerekçesi açıklanmadı.
Irak'ta Yüksek Federal Mahkeme, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin milletvekilliğini düşürme kararı aldı.
Irak resmi ajansı INA'nın haberine göre mahkeme, Halbusi'nin milletvekilliğini düşürdü.
Haberde kararın gerekçesine ilişkin detaya ise yer verilmedi.
Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada ayrıntı verilmeksizin Halbusi'nin yanı sıra Sünni Milletvekili Leyt Mustafa ed-Duleymi'nin de milletvekilliğinin düşürüldüğü kaydedildi.
Meclis Başkanı Halbusi, karara ilişkin henüz açıklama yapmadı.
Kaynak: AA / Politika