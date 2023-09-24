Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki İl Meclisleri Lağvedildi

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki il meclislerini düzenleyen maddeyi iptal ederek, söz konusu yapıları lağvetti. Mahkeme, il meclisleri kanununda yapılan değişikliğin anayasaya aykırı olduğuna karar verdi.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) il meclislerini düzenleyen maddeyi iptal ederek, söz konusu yapıları lağvetti.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamaya göre, IKBY Parlamentosu'nun 2019'da il meclisleri kanununun 2'nci maddesinde yapılan değişikliğin "anayasal olmadığına" karar verildi. Böylece IKBY'deki il meclisleri lağvedildi.

Erbil merkezli Rudaw'a göre, IKBY Parlamentosu, 2019 yılında il meclisleri ile ilgili 2009 yılında yenilenen yasanın 3 bendinde değişikliğe gitmişti. Buna göre meclislerin seçimler yenileninceye kadar görevlerine devam etmesine karar verilmişti.

Ayrıca daha önce sadece meclis içerisinden seçilen valinin meclis dışından da seçilmesinin önü açılmıştı.