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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Politika Haberleri

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, IKBY Başkanı Barzani, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Recep Tayyip Erdoğan Neçirvan Barzani Politika Haberler

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