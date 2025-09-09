Irak, İsrail'in Katar'a Yönelik Saldırısını Kınadı

Irak, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği saldırıyı kınayarak, saldırıyı "korkakça bir eylem" ve "egemenliğin ihlali" olarak nitelendirdi.

Irak, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas heyetine yönelik düzenlediği hava saldırısını kınadı. Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Irak, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas liderlerini hedef alan saldırısını şiddetle kınamakta ve lanetlemektedir" İfadeleri kullanıldı.

Saldırının Katar devletinin egemenliği hedef aldığını vurgulayan Bakanlık, "Bu saldırı, kardeş Katar devletinin egemenliği ve toprak bütünlüğüne açık bir ihlal teşkil etmekte, aynı zamanda güvenliğini ve istikrarını tehdit etmektedir" dedi.

Bakanlık, "Bu saldırı, işgalci İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü sistematik öldürme ve zorla göç ettirme politikasının bir devamıdır. Bu durum, bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliği daha fazla gerilim ve tırmanma riskiyle karşı karşıya bırakmaktadır" ifadelerini kullandı.

Irak'ın Katar hükümeti ve halkının yanında durduğunu vurgulayan Bakanlık, "Irak, kardeş Katar'ın egemenliğini hedef alan ve ulusal güvenliğini tehdit eden her türlü saldırıya karşı tam desteğini bir kez daha teyit etmektedir" dedi.

Bakanlık, ayrıca uluslararası toplumu İsrail'in bu saldırgan eylemlerine son verilmesi için sorumluluk üstlenmeye çağırdı. - ERBİL