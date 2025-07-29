Irak, İsrail'e Yönelik Saldırıları Engelledi

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, İran ve İsrail arasında 12 gün süren çatışmalar sırasında Irak'taki silahlı grupların İsrail'e yönelik füzeli ve İHA'lı saldırı girişimlerini engellendiklerini belirterek, Irak'taki ABD üslerine yönelik ise 29 saldırının engellendiğini açıkladı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, İran ve İsrail arasında 12 gün süren çatışmalar sırasında Irak'ta yaşananlara ilişkin açıklamada bulundu. Sudani, İran ve İsrail arasındaki çatışmalar sırasında Irak'taki silahlı grupların İsrail'e yönelik füzeli ve İHA'lı saldırı girişimlerini engellendiklerini belirterek, Irak'taki ABD üslerine yönelik ise 29 saldırının engellendiğini açıkladı.

Sudani, İran'a bağlı silahlı grupların söz konusu çatışmalara dahil olmasını engellemek için siyasi ve askeri baskının bir karışımını kullandığını ifade ederek, "(İsrail) hükümetinin bölgedeki savaşı hala genişletme politikası olduğunu biliyoruz. Bu nedenle herhangi bir tarafa Irak'ı hedef alması için herhangi bir gerekçe vermemeye özen gösterdik" dedi.

Sudani, çatışmalar sırasında hükümetinin İran'daki liderlerle de temasa geçerek onları "itidalli olmaya, diyaloğa ve müzakerelere geri dönmeye teşvik ettiğini" belirtti. - BAĞDAT