Irak, İran karşıtı grupları sınırdan uzak bölgeye yerleştirdi

Irak yönetimi, İran rejimi karşıtı grupların silahsızlandırılarak, sınırdan uzak bölgeye yerleştirildiğini bildirdi. İran ve Irak arasında imzalanan güvenlik anlaşmasının uygulanmasından sorumlu hükümete bağlı Yüksek Komisyon, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Irak yönetimi, İran rejimi karşıtı grupların silahsızlandırılarak, sınırdan uzak bölgeye yerleştirildiğini bildirdi.

Irak ve İran arasında imzalanan güvenlik anlaşmasının uygulanmasından sorumlu hükümete bağlı Yüksek Komisyon, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Bağdat ve Erbil hükümetleriyle iki ülke arasındaki komisyonun işbirliği sonucu Irak'taki İran karşıtı grupların iki ülke sınırına yakın yerlerdeki bürolarının tamamen boşaltıldığı ve silahsızlandırılarak sınırdan uzak yere nakledildikleri duyuruldu.

Söz konusu İranlı muhalif grupların silahsızlandırılarak Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin mevzuatına göre mülteci sayılacaklarına dikkat çekilen açıklamada, bölgede daimi olarak Irak sınır güçlerinin konuşlandırıldığı ve Irak bayrağının asıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu grupların, sınır yakınındaki tünel, mağara ve barınaklardan çıkarılarak uzak yere gönderilmesi büyük bir adımdır ve bu onların güvenliğini sağlamamızı gerektiriyor ki anlaşmanın diğer aşamalarının uygulanması tamamlansın. Tüm tarafları olumsuz açıklamalardan uzak durmaya ve iki ülke çıkarı için ortak çalışmaları desteklemeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Irak olarak sınırlarımızın güvenliği iki ülkenin ortak sorumluluğundadır." denilen açıklamada, herhangi bir anlaşmazlığın yaşanması halinde söz konusu anlaşmaya geri dönüleceği kaydedildi.