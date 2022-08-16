Irak'ın Sincar kentinde yeni bir toplu mezar daha bulundu Politika Haberleri Irak'ın Sincar kentinde, terör örgütü DEAŞ tarafından öldürülen 47 kişinin cesedinin yer aldığı yeni bir toplu mezar daha bulundu. Irak'ın Sincar kentinde, terör örgütü DEAŞ tarafından öldürülen 47 kişinin cesedinin yer aldığı yeni bir toplu mezar daha bulundu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Soykırım Suçlarını Araştırma Komitesi Üyesi Neçirvan Süleyman, Irak basınına yaptığı açıklamada, Sincar yakınlarındaki Kani köyü yakınlarında 6 toplu mezarın bulunduğunu bildirdi. Açılan toplu mezarlarda terör örgütü DEAŞ tarafından öldürülen toplam 47 cesedin bulunduğunu belirtildi. 3 Ağustos 2015 yılında Musul'un Sincar ilçesine saldıran terör örgütü DEAŞ mensupları birçok sivili katletmiş, Sincar'da DEAŞ döneminden kalma 100'den fazla toplu mezardan sadece 30'nun bulunduğu bildirilmişti. - ERBİL İhlas Haber Ajansı / Politika Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Irak Politika Haberler

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