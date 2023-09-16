Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde icra edilen hava harekatlarında Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan 31 hedefin imha edildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde icra edilen hava harekatlarında Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan 31 hedefin imha edildiği bilgisi verildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, PKK, KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla Irak'ın kuzeyinde hava harekatı icra edildiği bildirildi. Açıklamada, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 31 hedefin imha edildiği belirtildi. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirildiği de ifade edildi.

Öte yandan, yapılan harekatlar esnasında ise sivil ve dost unsurların zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığı bilgisi de verildi. - ANKARA