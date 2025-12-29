Irak, sağanak yağış ve kara teslim: 8 çoban kayboldu, 7 dağcı mahsur kaldı

Irak'ın kuzeyini üç gündür etkileyen yoğun yağmur ve kar yağışları bazı bölgelerde taşkınlara yol açarken, kar fırtınası nedeniyle 8 çoban kayboldu, 7 dağcı mahsur kaldı.

Irak'ın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağmur ve kar yağışları hayatı olumsuz etkiledi. Irak'ın kuzeyini üç gündür etkileyen yoğun yağmur ve kar yağışları bazı bölgelerde taşkınlara yol açarken, kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaşması bazı yolların kapanmasına neden oldu. Erbil Soran İdaresi Sorumlusu Helgurd Şeyh Necib, yoğun kar yağışı nedeniyle "Zini Werte" yolunun tamamen kapandığını, Mergasur ve sınır bölgelerinde ulaşımın durma noktasına geldiğini açıkladı. Sidekan bölgesindeki şiddetli kar fırtınası nedeniyle sekiz çobanın kayıp olduğu ve 7 dağcının da aynı bölgede mahsur kaldığı bildirildi. Yetkililer, kurtarma operasyonu başlattı.

Selahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar yaklaşık iki hafta önce sel nedeniyle bir bölümü çöken köprünün yerine kullanılan alternatif yolun sular altında kalmasına neden oldu. Başkent Bağdat ile Kerkük arasındaki ana ulaşım güzergahı olan bu yolda geçişlerin durmasıyla bölgede çok sayıda araç mahsur kaldı.

Bazı illerde tatil ilan edildi

Kerkük, Selahaddin, Duhok, Erbil ve Ninova vilayetlerinde kötü hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi. Irak Meteoroloji Kurumu, ülkenin bu sezonun ilk kutup kökenli alçak basınç dalgasının etkisi altında olduğunu söyledi.

Kili Sınır Kapısı'nda geçişler askıya alındı

Süleymaniye vilayetine bağlı Pişder Kaymakamlığı, sınır yolunun her iki tarafında biriken yoğun kar nedeniyle IKBY ile İran arasındaki Kili Sınır Kapısı'nda turistik ve ticari geçişlerin askıya alındığını duyurdu.

Meteoroloji uzmanları, yağışlı havanın yarına kadar süreceğini, çarşamba günü ise en soğuk gün olacağını belirterek, özellikle ülkenin kuzeyinde yer alan Soran, Çoman ve Hacı Ömeran gibi bölgelerde sıcaklıkların sıfırın altına düşeceği ve yollarda don olaylarının görüleceği konusunda uyardı.

Erbil'deki Gomespan Barajı yetkilileri, son yağışlarla birlikte barajda depolanan su miktarının 10 milyon metreküpü aştığını duyurdu.

Kar temizleme çalışmaları sırasında patlama

Duhok vilayetinin kuzeyindeki Zaho ilçesinde, kar temizleme çalışması yapan bir iş makinesinin geçişi sırasında mayın patlaması sonucu 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Zaho şehri ile Kani Masi nahiyesini birbirine bağlayan yolda yapılan kar temizleme çalışmaları sırasında iş makinesi yol kenarına döşenmiş bir kara mayınının üzerinden geçti. Meydana gelen patlamada iş makinesi operatörü ile bölgede turistik amaçlı bulunan bir sivil yaralandı. - ERBİL