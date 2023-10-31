Irak Hükümeti Yabancı Müsteşarların Kaldığı Üslerin Hedef Alınmasını Reddetti

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Askeri Sözcüsü Yahya Resul, Irak'taki askeri üslerin hedef alınmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Irak hükümeti, Gazze'ye yönelik saldırganlığı reddederek, ülkede bulunan koalisyon güçlerine ait müsteşarların kaldığı üslerin hedef alınmasını da reddetti.

Irak hükümeti ülkede yabancı müsteşarların kaldığı üslerin hedef alınmasını reddetti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Askeri Sözcüsü Yahya Resul, Irak'taki askeri üslerin hedef alınmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Resul, "Irak hükümeti, Gazze'ye yönelik siyonist saldırganlığı defalarca reddetti. Irak hükümetinin resmi daveti üzerine güçlerimizin eğitimi ve hazırlanması için bulunan koalisyon güçlerine ait müsteşarların kaldığı Iraklı üslerin de hedef alınmasını reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Sudani'nin talimatı doğrultusunda söz konusu üslere saldırı gerçekleştiren unsurların arkasından gidileceğini belirten Resul, ülkedeki istikrarın hedef alınmasına izin verilmeyeceğini kaydetti.

Irak'ta İran destekli Şii Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri, dün ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkeden çıkarılması için hükümetin ciddi ve kısa vadeli bir takvim belirlemesini istemişti.

Şii milis lider Amiri, üslere yönelik saldırıları da üstlenerek, şunları kaydetmişti:

"Irak'ta İslami direniş gruplarınca, sakin bir dönemden sonra Ayn el-Esed ve Harir üslerindeki ABD çıkarları hedef alındı. Bu da ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin siyonist İsrail'in Gazze'deki halkımıza karşı işlediği suçlardan yana tavır almasına karşı oluşan doğal bir tepkiydi."