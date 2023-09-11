Irak Hükümeti, IKBY'nin borcunu üç katına çıkardığını söyledi

Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, IKBY'ye karşı mali yükümlülüklerin yerine getirildiğini ancak Erbil'in borcunun bütçedeki payının üç katına vardığını söyledi. Avvadi, IKBY'nin Bağdat'a olan borcunu ödemediğini de belirtti.

Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) karşı mali yükümlülüklerin yerine getirildiğini ancak Erbil'in borcunun bütçedeki payının üç katına vardığını söyledi.

Irak haber ajansı INA'ya konuşan Hükümet Sözcüsü Avvadi, IKBY'nin " Bağdat'ın gönderdiği bütçenin memur maaşlarına yetmediği" yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.

"Merkezi hükümet, IKBY'ye karşı tüm mali sorumluluklarını yerine getirdi. IKBY'nin Bağdat'a borcu devletteki bütçesinin üç katını buldu." diyen Avvadi, Erbil yönetiminin petrol ve petrol dışı gelirleri de Bağdat'a teslim etmediğini ifade etti.

Avvadi, "Bölgesel yönetimin Bağdat'a karşı sorumluluklarını yerine getirmemesine rağmen merkezi hükümet bunun faturasını halka yüklememe kararı aldı. Bakanlar Kurulunda mali sorunları çözene kadar IKBY'ye borç verme kararı alındı. Merkezi hükümet, diğer illerde olduğu gibi IKBY'de yaşayan vatandaşların da hak ve hukukuna riayet etme konusuna önem veriyor." ifadelerini kullandı.

IKBY Hükümet Sözcüsü Peşava Horamani 4 Eylül'de Bağdat yönetiminin gönderdiği bütçenin memur maaşlarına yetmeyeceğini ve bu konuda yürütülen müzakerelerin sonuç vermediğini söylemişti. ???????