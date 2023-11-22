Irak Hükümeti, ABD Saldırısını Kınadı

Irak hükümeti, Babil'de Haşdi Şabi üyelerinin öldürüldüğü ABD saldırısını egemenlik ihlali olarak nitelendirerek kınadı. Hükümet sözcüsü, saldırının Irak'ın egemenliğine yönelik açık bir ihlal olduğunu belirtti ve koalisyon güçlerini Irak'ın egemenliğine saygı göstermeye çağırdı.

Irak hükümeti, 3 Haşdi Şabi üyesinin öldürüldüğü ABD saldırısını "egemenlik ihlali" şeklinde nitelendirerek kınadı.

Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, Babil'de Haşdi Şabi güçlerinin bulunduğu bölgeye düzenlenen ABD hava saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Babil'de Curf es-Sahar bölgesini hedef alan saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullanan Avvadi, söz konusu saldırının Irak hükümetinin bilgisi dışında gerçekleştirildiğini belirtti.

Son iki gün içinde yaşananları (ABD saldırılarını) Irak'ın egemenliğinin kabul edilemez bir ihlali anlamına gelen "tehlikeli bir tırmanış" olarak değerlendirdiklerini aktaran Avvadi, şunları kaydetti.

"Saldırı, Irak'ın egemenliğine yönelik açık bir ihlaldir ve içerideki istikrarlı güvenlik durumunu bozma çabasıdır."

Avvadi ayrıca, ülkede kanun dışına çıkanların cezalandırılmasından sadece Irak hükümetinin sorumlu olduğunu ve hiçbir dış gücün böyle bir yetkisinin olmadığını ifade etti.

"Koalisyon güçlerini Irak'ın egemenliğine saygı göstermeye çağırıyoruz"

ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin Irak silahlı kuvvetlerine eğitim ve istişare konusunda destek vermek için burada olduğunu aktaran Avvadi, şunları kaydetti:

"Yapılan saldırı, koalisyon güçlerinin Irak topraklarında DEAŞ'la mücadele görevinden uzaktır ve bu görevini aşmıştır. Koalisyon güçlerini, ferdi eylemlerde bulunmamaya ve Irak'ın egemenliğine saygı göstermeye çağırıyoruz.

Irak hükümeti, anayasaya göre devletin politikasını belirleme, rejimi koruma ve istikrarı sağlayarak iç güvenliği muhafaza etmekten sorumludur.

Askeri kurumlar dışında herhangi bir silahlı eylemi de kınıyor, kanun dışı olarak addediyoruz. Herhangi bir silahlı grup buna uyum göstermezse ülkenin yüksek ulusal çıkarının karşısında demektir. Hükümet, Irak'ın yüksek çıkarı için gerekli tedbirleri alacaktır."

Haşdi Şabi Füzeler Müdürlüğü, bu sabah yaptığı açıklamada, ABD'nin, Babil vilayetine bağlı Curf en-Nasır (Curf es-Sahar) bölgesine düzenlediği hava saldırısında Haşdi Şabi güçlerinden 3 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Irak'taki Şii milis gruplar, İsrail'in Gazze'yi bombalamaya başladığı 7 Ekim'den bu yana ülkedeki ABD üslerine saldırılar düzenliyor.

ABD de ise Irak'taki Haşdi Şabi mevzilerini vurarak bu saldırılara karşılık veriyor.