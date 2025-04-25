Irak Heyeti, Suriye'ye Petrol Boru Hattı İçin İncelemelerde Bulunmak Üzere Gitti

Irak Başbakanlık Ofisi, Suriye üzerinden Akdeniz limanlarına petrol taşıyan Irak petrol boru hattının yeniden canlandırılması da dahil olmak üzere çeşitli konuları ele almak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a heyet gönderildiğini duyurdu.

Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Irak Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı Hamid el-Şatiri'nin başkanlığındaki heyetin enerji iş birliği, sınır güvenliği, terörle mücadelede konusunda iş birliği, ticaretin geliştirilmesi ve petrol ihracatı gibi stratejik konuları görüşmek üzere Suriye'nin başkenti Şam'a heyet gönderildiği belirtildi. Heyette Irak İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sınır Güçleri Komutanlığı, Petrol ve Ticaret Bakanlıkları ile Sınır Kapıları Kurumu'ndan üst düzey yetkililerin yer aldığı aktarıldı. Heyetin, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ve hükümet yetkilileriyle görüşeceği ifade edildi.

Irak petrol boru hattının yeniden canlandırılması da gündemde

Görüşmelerde ayrıca Irak petrolünün Suriye topraklarından geçen boru hattı aracılığıyla Akdeniz limanlarına ulaştırılması ve bu hattın yeniden işler hale getirilmesinin de ele alınacağını vurgulandı. Ziyaretin aynı zamanda Irak'ın Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek olacağı, Suriye'nin istikrarının, Irak'ın ve bölgenin güvenliği açısından hayati öneme sahip olduğu kaydedildi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, bu ay Katar'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile ilk kez görüşmüştü. - BAĞDAT