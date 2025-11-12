Irak Genel Seçimlerinde Başbakan Sudani'nin Koalisyonu Kazandı

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, dün düzenlenen genel seçimi resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin lideri olduğu İmar ve Kalkınma Koalisyonu'nun kazandığını açıkladı.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Ömer Ahmet, "Açıklanan sonuçlar, komisyona ulaşan oy verme merkezlerinin yüzde 99,74'ünün verilerine dayanmaktadır" ifadelerini kullanarak, seçime katılım oranının yüzde 56,11 olduğunu belirtti.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Başbakan Sudani liderliğindeki İmar ve Kalkınma Koalisyonu, 1 milyon 317 bin 446 oy alarak mecliste 41 sandalye kazanarak birinci sırada yer aldı.

Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), 999 bin 826 oy ile mecliste 26 sandalye, eski Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi liderliğindeki Takaddüm Partisi, 945 bin 153 oy ile 25 sandalye, eski Başbakan Nuri el-Maliki liderliğindeki Hukuk Devleti İttifakı, 727 bin 807 oyla 24 sandalye, Hadi el-Amiri liderliğindeki Bedir Örgütü ise 556 bin 122 oy ile 17 sandalye kazandı.

Yaklaşık 46 milyonluk nüfusa sahip Irak'ta, 20 milyondan fazla kayıtlı seçmen, yeni yasama döneminde kendilerini temsil edecek 329 milletvekilini belirlemek için dün sandık başına gitmişti. Ülke genelinde, binden fazla siyasi parti ve ittifakı kapsayan 37 seçim koalisyonu altında 7 binden fazla aday, milletvekili olmak için yarışa girmişti. - ERBİL