Irak Dışişleri Bakanı İsrail-Filistin Çatışmasından Endişeli

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İsrail-Filistin çatışmasının ülkesinden çok uzakta yaşanmadığını ve bu yüzden endişeli olduklarını belirtti. Hüseyin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede, çatışmaların en az 10 gün sürebileceğini ve uluslararası müdahalenin gerekliliğini vurguladı.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İsrail- Filistin çatışmasının ülkesinden çok uzakta yaşanmadığını, bu yüzden olup bitenlerden çok endişeli olduklarını söyledi.

Hüseyin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'da Bakanlık binasında bir araya geldi.

Görüşmenin başında konuşan Hüseyin, Rusya ile Irak arasındaki ikili ilişkilerin önem taşıdığını ancak şu anda en önemli konunun, İsrail- Filistin çatışması olduğunu belirtti.

Hüseyin, "Bu askeri eylemlerden çok endişeliyiz. Bunların genişlemeyeceğini ve komşu devletleri etkilemeyeceğini umuyoruz." dedi.

"Çatışmalar en az 10 gün sürebilir"

İsrail- Filistin çatışmasının en az 10 gün sürebileceğine işaret eden Hüseyin, bu durumun Hizbullah'ın tepkisinin ve Irak'taki etkisinin sonuçlarının ne olacağı sorularını gündeme getirdiğini söyledi.

Hüseyin, "Irak, bu olayların yaşandığı yerden çok uzakta değil, bu yüzden olup bitenlerden çok endişeliyiz. Bu düşmanlıkların durdurulması ve Filistin sorununa adil bir çözüm bulunması için uluslararası müdahalenin olmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

"Çatışmaların bir an önce sona erdirilmesine yönelik çaba göstermeye devam edeceğiz"

Lavrov da Irak'taki durum ve genel olarak giderek zorlaşan bölgesel meseleler hakkında görüşeceklerini vurgulayarak, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara dikkati çekti.

Sivillere yönelik hiçbir şiddeti veya uluslararası insancıl hukukun ihlalini kabul etmediklerini vurgulayan Lavrov, şunları kaydetti:

"Bölgedeki pek çok sorunun, ABD ve müttefiklerinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kriz durumlarına ilişkin kararlarını göz ardı etmesinden kaynaklandığı gerçeğine gözlerimizi kapatamayız. Bu, Orta Doğu sorununun çözümüyle ilgilidir. Bu, BMGK kararlarının gerektirdiği şekilde güvenli ve iyi komşuluk içinde bir arada yaşayabilmeleri için İsrail'in yanında bir Filistin devletinin kurulmasıyla ilgilidir."

Lavrov, çatışmaların bir an önce sona erdirilmesine yönelik de çaba göstermeye devam edeceklerinin altını çizdi.