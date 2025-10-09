Haberler

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin Türkiye'yi Ziyaret Edecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret düzenleyecek. Ziyaretin detayları Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklandı.

IRAK Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız, acilen bölgeye yardım ulaştırılması lazım

Erdoğan ateşkes sonrası atılması gereken ilk adımı açıkladı
Mantar toplarken göktaşı buldu

Mantar toplarken buldu, ne olduğunu öğrenince havalara uçtu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YÖK işareti vermişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerle ilgili tarihi değişikliğe yeşil ışık yaktı

Erdoğan üniversitelerle ilgili tarihi değişikliğe yeşil ışık yaktı
Mantar toplarken göktaşı buldu

Mantar toplarken buldu, ne olduğunu öğrenince havalara uçtu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.