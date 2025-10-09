Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin Türkiye'yi Ziyaret Edecek
Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret düzenleyecek. Ziyaretin detayları Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika