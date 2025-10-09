Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin Türkiye'yi Ziyaret Edecek

IRAK Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

