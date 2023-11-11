Irak Cumhurbaşkanı Gazze'deki İsrail saldırılarını kınadı

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Gazze'deki sivillerin ve hastanelerin hedef alınmasını şiddetle kınayarak, Filistin halkının başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kurma yönündeki meşru haklarını elde etmelerini desteklediklerini belirtti.

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Gazze'deki sivillerin ve hastanelerin hedef alınmasını şiddetle kınayarak, Filistin halkının başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kurma yönündeki meşru haklarını elde etmelerini desteklediklerini belirtti.

Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Reşid, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ile görüştü.

İki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Gazze'deki İsrail saldırıları da masaya yatırıldı.

Uluslararası ve bölgesel barış ile güvenliğin sağlanması için koordinasyon ve istişarenin önemine değinen Reşid, Gazze'deki sivillerin ve hastanelerin hedef alınmasını şiddetle kınadı.

Reşid, Filistin halkının, başkenti Kudüs-ü Şerif olan bağımsız bir Filistin Devleti kurma yönündeki meşru haklarını elde etmelerini desteklediklerini ifade etti.

Abdullatif Reşid ile Beşşar Esed, Gazze'de sivilleri ve hastaneleri hedef alan İsrail saldırılarını şiddetle kınayarak, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması ve güvenli koridorların açılması için saldırıların hemen durdurulması gerektiğini dile getirdi.