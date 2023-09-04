Irak Cumhurbaşkanı Çin ile ilişkileri övdü

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Çin'in savaştan zarar gören Irak'ın yeniden inşasına yaptığı etkili katkılardan övgüyle bahsetti. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştiğini vurgulayan Reşid, Çinli şirketlere teşekkür etti ve ekonomik işbirliğinin arttığını belirtti. Ayrıca, küresel terörizmin ortak hareketle ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

1. Irak'tan çeşitli görüntüler

2. Irak Cumhurbaşkanı'nın çeşitli görüntüleri

6. SES 4 (Arapça): ABDULLATİF REŞİD, Irak Cumhurbaşkanı

7. Irak ve Çin'den çeşitli görüntüler

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Çin ile Irak arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 65. yıl dönümünde yaptığı açıklamada Çin'in, savaştan zarar gören Irak'ın yeniden inşasına yaptığı etkili katkılardan övgüyle bahsetti.

Cumhurbaşkanlığına ait Bağdat Sarayı'nda Xinhua'yla özel bir söyleşi gerçekleştiren Reşid, iki ülke halkı ve hükümetini kutlayarak ikili ilişkilerin geliştiğini ve halen iyi şekilde gelişmekte olduğunu vurguladı.

"Sizin de belirttiğiniz üzere iki ülke arasındaki ilişkiler 65 yıl önce kuruldu ve gelişti, halen de iyi bir şekilde gelişiyor. Bu durumdan memnunuz, Irak ile Çin arasındaki ilişkileri çok önemsiyoruz."

Irak'ın savaşlar, yaptırımlar ve terörizm nedeniyle onlarca yıl yaşadığı acı ve sorunları hatırlatan Reşid, Irak'ın altyapısını yeniden inşa eden Çinli şirketlere teşekkür etti.

"Irak'taki durumun şu anda geçmişten farklı olmasından dolayı çok mutlu ve gururluyum. Çinli şirketler de dahil olmak üzere uluslararası şirketlerin Irak'ın altyapısının yeniden inşası için gösterdikleri çabaları takdir ediyoruz.

Çinli şirketlerin ülkedeki varlığından son derece memnunuz ve burada olmalarını destekliyoruz. Belirttiğim üzere birçok Çinli şirket yoğun şekilde çalıştığından, Irak'taki altyapı ve hizmetler açısından varlıkları ve destekleri için onlara teşekkür ediyoruz."

Irak ve Çin hükümetlerinin 2015 yılında stratejik ortaklık kurduklarını açıklamaları ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ortak inşası konusunda işbirliği yapma kararı almaları, ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandırdı.

İki hükümetin desteğiyle son yıllarda ekonomik ve sosyal fayda sağlayan birçok proje üzerinde anlaşmaya varıldı veya sorunsuz şekilde uygulandı. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği giderek daha arttı.

Çin Dışişleri Bakanlığı verilerine göre Çin, Irak'ın en büyük ticari ortağı ve Irak da Arap ülkeleri arasında Çin'in en büyük üçüncü ticari ortağı.

Çin'in önerdiği Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ni öven Reşid, inisiyatifin medeniyetlerin çeşitliliğine saygı duyduğunu ve insanlığın ortak değerlerini savunduğunu belirtti.

"Kadim medeniyetlerden sadece belirli bir bölge için değil, tüm insanlığa hizmet etmek için yararlanmalıyız. Medeniyetler arasında işbirliği ve koordinasyon dünyadaki tüm halklar için çok gerekli çünkü tüm medeniyetler tek bir yer ya da bölgeyle değil tüm halklarla bağlantılı.

Sizin de belirttiğiniz üzere Çin ve Irak belki de dünyanın en eski medeniyetlerine sahip iki ülke, dolayısıyla kültür medeniyetin bir parçası olduğundan medeniyet ve kültür için koordinasyon ve işbirliği çok gerekli."

Reşid, bununla birlikte, küresel uygarlığın terörizm tarafından tehdit edildiğini ve bunu ortadan kaldırmanın tek yolunun uluslararası toplumun ortak hareket etmesi olduğu vurguladı.

SES 4 (Arapça): ABDULLATİF REŞİD, Irak Cumhurbaşkanı:

"Uluslararası toplumun dünya genelinde terörizmle mücadele için işbirliği yapması ve koordinasyon içinde olması çok önemli çünkü terörizm kanser gibidir, bir yerde başlarsa oradan tüm dünyaya yayılır."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bağdat'tan bildiriyor. (XHTV)