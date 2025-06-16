Irak Başbakanı Sudani: İsrail'in Saldırıları Bölge Güvenliğine Tehdit

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, İsrail'in bölgedeki savaşı genişletme çabalarının Orta Doğu'nun haritasını yeniden çizme amacı taşıdığını belirtti. Sudani, uluslararası hukuku ihlal eden saldırıların ciddi sonuçlar doğuracağına dikkat çekti ve dünya ülkelerini sorumluluk almaya çağırdı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, İsrail'in bölgedeki savaşı genişletme çabalarının, Orta Doğu'nun haritasını yeniden çizme amacı taşıdığını belirtti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Irak'ta görev yapan Asya ve Amerika kıtalarındaki ülkelerin büyükelçileri ile Avustralya ve Türkiye büyükelçileriyle bir araya geldi. Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Sudani görüşmede, İsrail'in bölgedeki savaşı genişletme çabalarının, Orta Doğu'nun haritasını yeniden çizme amacı taşıdığını söyledi. Sudani, bu planların bölgesel güvenliği tehdit ettiğini belirtti.

Irak Başbakanı Sudani, "İşgalci Siyonist hükümet uluslararası ve insani hukuk kurallarını tanımıyor ve 7 Ekim'den bu yana katliamlar ve suçlar işliyor" diyerek, uluslararası toplumun, özellikle de Birleşmiş Milletler'in (BM) barış ve güvenliği koruma sorumluluğunu yerine getiremediğini ifade etti.

"İsrail'in saldırıları bölge güvenliğine doğrudan tehdit"

İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden saldırılarının ciddi sonuçlar doğuracağını dile getiren Sudani, Irak'ın egemenliğine yönelik herhangi bir ihlali kesin şekilde reddettiklerini ve bu kapsamda BM'ye resmi şikayette bulunduklarını söyledi. Sudani ayrıca, saldırıların durdurulması için birçok ülke lideri ve dışişleri bakanıyla yoğun diplomatik temaslar yürüttüklerini aktararak, ABD ile uluslararası toplumu sorumluluk almaya çağırdı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını "Bölge güvenliğine doğrudan tehdit" olarak nitelendiren Sudani, İran'a tam destek verdiklerini kaydederek, İran'ın, bölgesel ve egemen bir devlet olarak uluslararası toplumun parçası olduğunu vurguladı. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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