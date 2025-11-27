Haberler

Irak Başbakanı Sudani'den Kormor Gaz Sahası Saldırısına Sert Tepki

Güncelleme:
Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Süleymaniye'deki Kormor Gaz Sahası'na düzenlenen saldırıyı kınadı ve ortak bir soruşturma komisyonu kurulacağını duyurdu. IKBY Dış İlişkiler Dairesi, uluslararası toplumdan Bağdat'a baskı yapılmasını istedi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, ülkenin kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentindeki Kormor Gaz Sahası'na düzenlenen saldırıyı "Irak'ın tamamına yönelik bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentindeki Çemçemal bölgesinde yer alan Kormor Gaz Sahası'nı hedef alan SİHA saldırısının ardından açıklamada bulundu. IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Sudani, saldırıyı şiddetle kınayarak, faillerin adalete teslim edilmesi için ortak bir soruşturma komisyonu kurulması kararı alındığını bildirdi.

Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah el-Numan ise Başbakan Sudani'nin saldırının ardından savunma ve içişleri bakanları ile güvenlik kurumlarının üst düzey yöneticilerinin katılımıyla acil bir toplantıya başkanlık ettiğini duyurdu. El-Numan, Sudani'nin, İçişleri Bakanı başkanlığında, Ulusal Güvenlik Teşkilatı Başkanı, IKBY İçişleri Bakanı ve Uluslararası Koalisyon temsilcilerinin yer alacağı üst düzey soruşturma komisyonu kurulması talimatını verdiğini belirterek, Ortak Operasyonlar Komutanlığı bünyesinde teknik bir komisyon oluşturularak saldırının tüm boyutlarıyla araştırılacağı kaydedildi.

"Yanıtımız kesin ve sert olacaktır"

Saldırıya IKBY'deki ikinci parti olan Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden de sert tepki geldi. Saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendiren KYB Başkanı Bafel Celal Talabani, "Yanıtımız kesin ve sert olacaktır" ifadelerini kullandı. Talabani, saldırının IKBY ve Irak halkının yaşamını hedef aldığını, yasa dışı silahlı yapılara karşı devlet otoritesinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Saha 11 kez saldırıya maruz kalmış

IKBY Enerji ve Elektrik Bakanı Kamil Muhammed Salih ise düzenlediği basın toplantısında, Kormor sahasının şimdiye kadar 11 kez saldırıya uğradığını açıkladı. Salih, petrol ve gaz sahalarının korunması için hava savunma sistemlerinin kurulmasının zorunlu hale geldiğini ifade etti. Son saldırının elektrik üretimini ciddi şekilde etkilediğini belirten Salih, yaklaşık 3 bin megavatlık kayıp yaşandığını, mevcut üretimin ise bin 400 megavat civarında seyrettiğini söyledi.

IKBY hükümetinden Bağdat'a baskı talebi

IKBY Dış İlişkiler Dairesi, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, IKBY'nin enerji altyapısını hedef alan saldırıların tekrarlanmaması için Bağdat'a baskı yapılmasını istedi. Daire, saldırının milyonlarca insanı etkileyen geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açtığına dikkat çekilerek, IKBY'nin hava savunma sistemi ihtiyacının acil olduğunu vurguladı.

Uluslararası tepkiler

Avrupa Birliği, Kormor'a yönelik saldırının "sivil enerji altyapısını hedef alan tehlikeli bir eylem" olduğunu belirterek, Irak ve IKBY ile işbirliğini sürdüreceklerini bildirdi.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, saldırı sonrası ABD'nin Erbil'deki görevlendirilen büyükelçilik temsilcisi Josh Harris ile telefonda görüştü. Harris, saldırıyı "şiddetle kınadıklarını" belirterek, ABD'nin IKBY'ye desteğini yineledi. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, tarafların, enerji altyapısının korunması ve güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldığı belirtildi. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
