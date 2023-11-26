Irak Başbakanı Musul Valisi'nin istifasını onayladı
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Musul Valisi Necim el-Cuburi'nin istifasını onayladı. Cuburi'nin istifa talebi Başbakan Sudani tarafından kabul edildi.
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin, Musul Valisi Necim el- Cuburi'nin istifasını onayladığı belirtildi.
Irak resmi ajansı INA'nın haberine göre, Başbakan Sudani'nin basın bürosu, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Musul Valisi Cuburi'nin istifa talebinin Başbakan Sudani tarafından onaylandığı bildirildi.
Açıklamada Sudani'nin, görevi süresince en iyi şekilde hizmet eden Cuburi'ye teşekkür ettiğine yer verildi.
Irak Meclisi, Bakanlar Kurulunun 17 Ekim'de Musul Valisi'nin soruşturma kapsamına alınmaması için sunduğu tavsiye kararını reddetmiş, Cuburi bunun üzerine istifasını sunmuştu.