Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Gazze'ye yönelik devam eden saldırıların bölgede ve dünyada büyük bir öfkeye yol açtığını ifade etti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Gazze'ye yönelik devam eden saldırıların bölgede ve dünyada büyük bir öfkeye yol açtığını ifade etti.

Irak Başbakanlığı Basın Ofisi tarafından yazılı açıklamaya göre, Muhammed Şiya Sudani, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Filistin'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, bölgede kalıcı istikrarı desteklemek için çabaların ve ortak çalışmanın harekete geçirilmesinin önemi vurgulandı. İki lider, Filistin'de giderek artan çatışmanın kontrol altına alınması ve sivilleri hedef alan, bölgesel ve uluslararası barış ile istikrarı tehdit eden çatışmanın genişlemesini önlemek için çaba harcanması gerektiğini ifade etti. Irak Başbakanı Sudani, Irak'ın Gazze'deki olaylara karşı sabit tutumunun değişmediğini dile getirdi. Sudani abluka altına alınan Gazze Şeridi'ne yardım ulaştırılması için güvenli koridorun açılması gerektiğini ifade etti. Sudani ayrıca Gazze'ye yönelik devam eden saldırıların bölgede ve dünyada büyük bir öfkeye yol açtığını belirtti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Biden-Sudani görüşmesinde, Gazze'deki çatışmanın yayılmasını önlemek için devam eden çabaların ele alındığı belirtildi. İki liderin Gazze'de kötüleşen insani krizin Birleşmiş Milletler ve bölgesel ortaklarla koordineli olarak ele alınmasının önemini vurguladığı kaydedildi. - BAĞDAT