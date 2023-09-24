Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Rusya'yı ziyaret edecek

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin önümüzdeki haftalarda Rusya'yı ziyaret edeceğini aktardı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin önümüzdeki haftalarda Rusya'yı ziyaret edeceği bildirildi.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD'de bir araya geldi.

Hüseyin, iki ülke ilişkilerinin değerlendirildiği görüşmede Irak tarafının Sudani'nin önümüzdeki haftalarda Moskova ziyareti için gerekli hazırlıkları tamamlamaya çalıştıklarını aktardı.