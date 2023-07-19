Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Fransa Savunma Bakanı ile güvenlik konularını görüştü

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, başkent Bağdat'ı ziyaret eden Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile güvenlik meselelerini ele aldı. İkili ilişkilerin güvenlik alanında güçlendirilmesi ve Fransa tarafından Irak güçlerine eğitim, danışmanlık ve silahlandırma hizmetinin verilmesi konusu masaya yatırıldı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, başkent Bağdat'ı ziyaret eden Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile güvenlik meselelerini ele aldı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Sudani ile Lecornu görüşmesinde ikili ilişkilerin güvenlik alanında güçlendirilmesi ve Fransa tarafından Irak güçlerine eğitim, danışmanlık ve silahlandırma hizmetinin verilmesi konusu masaya yatırıldı.

Fransa'nın Irak Silahlı Kuvvetlerine desteğinden övgüyle söz eden Başbakan Sudani, ocak ayındaki Paris ziyareti sırasında imzalanan "stratejik ortaklık anlaşmasının" Irak ve Fransa ilişkilerinin ekonomi, enerji, güvenlik, yüksek öğretim ve kültürel alanlarda yol haritası oluşturduğunu kaydetti.

Sudani, terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyon güçleriyle ilişkileri dengeye oturtmak istediğini vurgulayarak, Irak güçlerinin DEAŞ savaşı sonrası gücü ve imkanının geliştiğine işaret etti.

Başbakan Sudani, "Irak askerlerini eğitme, donatma ve silahlandırma ile hava savunma sistemi ve askeri sanayi alanında Fransız şirketleriyle işbirliğine önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Fransa Savunma Bakanı da Irak askerlerinin eğitim ve donatımı konusunda gerekli tüm desteği vermeye hazır olduklarını aktardı.

Sebastien Lecornu, dün akşam Bağdat'a gelerek Iraklı mevkidaşı Sabit Abbasi ile görüşmüştü.