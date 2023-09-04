Irak Başbakanı Kerkük'teki Olayları Değerlendirdi

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Kerkük'te yaşanan olaylarda saldırıları gerçekleştiren ve fitne çıkarmaya çalışanların yasa uyarınca cezalandırılacaklarını söyledi. Sudani, Kerkük milletvekilleriyle yaptığı toplantıda güvenlik, istikrar ve toplumsal barışın korunması gerektiğini vurguladı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Kerkük'te yaşanan olaylarda saldırıları gerçekleştiren ve fitne çıkarmaya çalışanların yasa uyarınca cezalandırılacaklarını söyledi.

Irak Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Irak Meclisi'ndeki Kerkük milletvekillerini makamında kabul etti. Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Sudani'nin Kerkük milletvekilleri ile gerçekleştirdiği toplantıda Kerkük'teki son durumu ele aldığı bildirildi. Kerkük'te güvenlik, istikrar ve toplumsal barışın korunması gerektiğini belirten Sudani, kentte saldırıları gerçekleştiren ve fitne çıkarmaya çalışanların yasa uyarınca cezalandırılacaklarını vurguladı.

Kerkük'te bir hafta önce Ortak Operasyonlar Komutanlığı ana karargah binasının Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) teslim edilmesini reddeden Türkmenlerle Araplar Kerkük - Erbil yolunu trafiğe kapatmıştı. Yolun açılmasını isteyen bir grup, Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı Rahimava bölgesinde gerçekleştirdiği protestoda yaşanan olaylarda 4 protestocu hayatını kaybederken 14 kişi de yaralanmıştı. - ERBİL