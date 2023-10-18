Irak Başbakanı İsrail'in Gazze'deki Saldırısını Protesto Çağrısı Yaptı
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik yüzlerce kişinin öldüğü saldırıyla işlediği savaş suçuna karşı tüm Iraklıları protesto gösterisi yapmaya çağırdı. Irak hükümeti ise ulusal yas ilan etti.
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik yüzlerce kişinin öldüğü saldırıyla işlediği savaş suçuna karşı yarın tüm Iraklıları protesto gösterisi yapmaya çağırdı.
Sudani, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, Gazze'deki hastanede tedavi gören masum Filistinlilerin üzerine atılan bombalara karşı tüm devlet memurları, üniversite öğrencileri, kurum ve kuruluş çalışanların yanında tüm okul öğrencilerini protesto gösterileri düzenlemeye çağırdı.
Irak'ta ulusal yas ilan edildi
Irak hükümeti Sözcüsü Basim el-Avvadi yayınladığı yazılı açıklamada. Irak'ta 3 gün ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.
Avvadi, artık uluslararası toplumun İsrail'in Filistinlilere karşı başlattığı yok etme eylemine son vermesi gerektiğini vurguladı.
İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti.