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Irak Başbakanı İsrail'in Gazze'deki Saldırısını Protesto Çağrısı Yaptı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik yüzlerce kişinin öldüğü saldırıyla işlediği savaş suçuna karşı tüm Iraklıları protesto gösterisi yapmaya çağırdı. Irak hükümeti ise ulusal yas ilan etti.