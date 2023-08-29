Irak Başbakanı Fransa'dan radar alacak

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Fransa'dan alacakları radarlarla ülke egemenliği ve hava sahasının tamamını kontrol edeceklerini söyledi. Sudani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı değerlendirdi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Fransa'dan alacakları radarlarla ülke egemenliği ve hava sahasının tamamını kontrol edeceklerini söyledi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Sudani ile Macron, görüşmede, iki ülke arasında imzalanan stratejik ortaklıkla ekonomik, kültürel, güvenlik ve askeri ilişkileri değerlendirdi.

Görüşmede, Bakanlar Kurulu'nun Irak'ın Fransa'dan radar almak için yaptığı sözleşmeleri onayladığını ifade eden Sudani, "Bu radarlarla ülke egemenliği ve hava sahasının tamamını kontrol edeceğiz." dedi.

Sudani, Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyonda Fransız askerinin hayatını kaybetmesinden dolayı Macron'a başsağlığı dileğinde bulundu.