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Interpol tarafından aranan DEAŞ üyesi Kırşehir'de yakalandı

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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi F.H.'yi yakaladı. F.H.'nin terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumlusu olduğu belirtildi.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Kırşehir'de yakalandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü mensubu olan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan F.H.'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan F.H., yasal işlemler için emniyete götürüldü. F.H.'nin terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumlusu olduğu öğrenildi.

F.H.'nin işlemlerin tamamlanmasının ardından kırmızı bültenle arandığı Irak'a teslim edileceği öğrenildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Kırşehir Politika Haberler

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