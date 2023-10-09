İnsan ve Medeniyet Hareketi İzmir İl Başkanlığı'nın 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. İl Başkanı Uğur Bayrak, yeni ekibe başarı diledi ve yapılan çalışmalardan bahsetti. Yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri seçildi.

İnsan ve Medeniyet Hareketi İzmir İl Başkanlığı 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan, İl Başkanı Uğur Bayrak, görevi boyunca kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Bayrağı devralan yeni ekibe de başarı dileyen Bayrak, şunları kaydetti:

"İMH İzmir olarak görev ve sorumluluk alanlarımızla ilgili birçok çalışmaya imza attık. Hep birlikte sosyal sorumluluk projeleri, yetişkinlere, gençlere ve çocuklara yönelik eğitimler, kurslar, yaz ve kış okulları gerçekleştirdik. Yeni dönemde de tüm İzmir'e yönelik faaliyetler gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Dünya gündeminde de geniş yankı bulan gözümüzün nuru, kırmızı çizgimiz olan Filistin ile İsrail arasındaki savaş durumunda Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha deklare ediyor, bu savaşın sadece Filistin'e değil tüm Müslümanlara mal olan bir durum olduğu bilinciyle hareket etmemiz gerektiğini ifade ediyorum"

2021 ve 2022 faaliyet raporları ve bütçe raporlarının okunmasının ardından İMH İzmir yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri seçildi.