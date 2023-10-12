İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu toplandı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan "İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu" toplantı gerçekleştirdi.

Komisyon Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, daha önce "Avrupa'da Yükselen Irkçılık ve İslamofobi İnceleme ve Araştırma Alt Komisyonu" kurulduğunu anımsattı.

Önceki komisyonun çalışmalarının, Avrupa ile sınırlı olduğunu dile getiren Yıldırım, "Şimdi komisyonun çalışma kapsamını genişletiyoruz. Genel anlamda ırkçılık ve İslam düşmanlığı üzerinde bir alt komisyon kurduk." dedi.

İsrail-Filistin çatışmasına değinen Yıldırım, " İsrail'in Gazze'ye yönelik orantısız güç kullanmasını televizyonlardan üzülerek izliyoruz. Dünyadaki insan hakları savunucularının, Orta Doğu'daki bu olaya yönelmelerini sağlamalıyız. İsrail'in elektrik, su ve diğer temel ihtiyaçlar gibi insanların yaşam hakkını ihlal eden bu savaşına 'dur' diyecek bir çalışmanın yapılması lazım." diye konuştu.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili açıklamalarını hatırlatarak, Türkiye'nin doğru bir tutum ortaya koyduğunu belirtti.

Tanrıkulu, Filistin'deki durumun, hem Türkiye hem de dünyaya yansımaları olacağını, bölgede işlenen insanlık suçlarına karşı komisyonun daha aktif çalışması gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu da İsrail'in her türlü savaş hukukunu ve ahlakını ihlal ettiği bir süreçte, İsrail'i kınamaktan öte bazı adımların atılmasını istedi.

Türkoğlu, "Alt komisyon üyeleri olarak, imkanımız varsa ivedilikle bölgeye gidelim. Gerekirse arabuluculuk noktasında inisiyatif almak için girişimde bulunmamız gerekir. Belki bu vicdansız savaşın azalmasına veya sona ermesine katkımız olur." ifadesini kullandı.

Milletvekillerinin konuşmalarının ardından komisyonun çalışma takvimi belirlendi.