İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, düzensiz göçü görüştü

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda, 'Türkiye'de Düzensiz Göç ve Düzensiz Göçle Mücadele ile Van Örneği Raporu' görüşüldü.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu başkanlığında toplandı. Türkiye'de bulunan göçmen ve sığınmacı rakamlarını paylaşan Komisyon Başkanı Çavuşoğlu, "Ülkemizde şu anda 3 milyon 764 bin 193'ü geçici koruma altında Suriyeli, 1 milyon 427 bin 804'ü ikamet izni sahibi ve 320 bin 767'si uluslararası koruma başvuru ve statü sahibi olmak üzere toplam 5 milyon 512 bin 764 düzenli göçmen yaşamaktadır" dedi.

Komisyon, hazırlanan raporu görüşerek kabul etti.