İnşaat Yüksek Mühendisi Faruk Görünüş, AK Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı oldu

İnşaat Yüksek Mühendisi Faruk Görünüş, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ( Ak Parti ) Van Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olduğunu açıkladı.

Elite World Van Hotel'de ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen İnşaat Yüksek Mühendisi Faruk Görünüş, 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olduğunu açıkladı. Başkanlığa adaylığındaki en büyük nedenin iline ve halkına kaliteli hizmeti sunmak olduğunu vurgulayan Görünüş, "Van'a teknik bilgi ve donanıma sahip biri olarak çok ciddi fayda vereceğimi düşünüyorum. Amacım Van'ı, yaşam kalitesi yüksek ve sağlıklı bir yeşil şehir haline getirmektir. Bunun için de Van'ın bir alt yapısının olması gerekiyor. Biliyorum ilimizin birçok sorunu var ama ben en önemli sorunlarına değineceğim. Van, çok şiddetli kuraklık yaşıyor. Su ile ilgili ciddi sıkıntılarımız var. Belki içme suyu olarak şimdi sıkıntı yaşamıyoruz ama yakın süreçte içme suyu ile ilgili sıkıntılar yaşayacağız. Birçok gölet kurudu ve halen kurumaya da devam ediyor. Van Gölü'nde ciddi çekilmeler var. Bu anlamda kuraklıkla etkin bir mücadele başlatacağız. Van afet bölgesi olduğu için afete dirençli kent kurgusunun oluşturulmasını sağlayacağız. Güvenli ulaşım, erişim ve şehir içi trafik sorunu, imar planlarının tamamlanması, altyapı yetersizliği, yeni toplu taşıma hatları ve güzergahları, sosyal ve kültürel etkinlikler ile yeni kullanım alanları, kadınlar, çocuklar ve gençler için sosyal alanlar, çevreyi kirletici unsurlar ve Van Gölü, ücretsiz kreş ve eğitim alanları, yaya ve engelli yaya yolları, park ve oyun alanları yetersizliği, işsizlik, yoksulluk ve kaliteli istihdam, kadınların can güvenliği, madde bağımlılığı ile mücadele, tarihi alanların turizme kazandırılması, derelerin temizlenmesi ve ıslah edilmesi, Vanspor'un desteklenmesi ve yeni bir şehir stadı, çevre yolu ve şehirlerarası yeni bir otogar yapımı gibi daha birçok alanda projelerimiz var. İnşallah ileriki süreçte tüm projelerimi kamuoyu ile paylaşacağım. Rabbim bu yolda bize hayırlısını nasip etsin" dedi.

Slayt eşliğinde projelerini açıklayan Görünüş, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Program ikramlarla sona erdi. - VAN