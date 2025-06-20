İnkumu Sahilinde Yakıt Kirliliği Tespiti: Vali Arslan Açıklamalarda Bulundu

İnkumu Sahilinde Yakıt Kirliliği Tespiti: Vali Arslan Açıklamalarda Bulundu
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Bartın Valisi Nurtaç Arslan, İnkumu sahilinde yapılan incelemelerde denizde yakıt kirliliği tespit edildiğini açıkladı. Kirliliğin sebebi hakkında araştırmalar başlatıldığını belirten Vali Arslan, kirliliğin sahilin 500 metre yakınına kadar geldiğini ifade etti.

İnkumu sahilinde incelemelerde bulunan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, "İlk tespitlerimize göre denize bir yakıt bırakılması söz konusu. Özellikle de sahilin 500 metre yakınına kadar gelmiş durumda bu kirlilik. Kimin sebep olduğunu belirlemek için çalışmalara başladık. Tespit etmeye çalışıyoruz" dedi.

İnkumu sahilinde incelemede bulunan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Vali Arslan, ilk ihbarın ardından denizindeki vatandaşların tahliye edildiğini kaydetti. Kirliliğin türü ve kaynağı hakkında da çalışma başlatıldığını anlatan Vali Arslan, "Çevreye verilen bu zarar hepimizi derinden üzdü. İnkumu gibi Bartın'ımızın turizm yerlerinden birinde, tam turizm sezonunda böyle bir şeyin yaşanması bizi üzdü. İlk tespitlerimize göre denize bir yakıt bırakılması söz konusu. Özellikle de sahilin 500 metre yakınına kadar gelmiş durumda bu kirlilik. Kimin sebep olduğunu belirlemek için çalışmalara başladık. Tespit etmeye çalışıyoruz. Ama çok kolay olmadığını söylemek istiyorum. İdari tahkikatı ve gerekirse adli tahkikatı yapacağız. Tahkikatları hep birlikte yapacağız ama ilk etapta bu kirliliğin temizlenmesi önceliğimiz olacak. Kimin yaptığını bilmiyoruz. Tespit etmeye çalışıyoruz. Ama bu çokta kolay olmadığını söylemek isterim. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız" dedi.

Arslan, gazetecilerin mazot kaçakçılığı yönünde bir tespit olup olmadığı yönündeki soruya ise, "ilk tespitlerimize göre mazot. Görünümü, kokusu mazot olduğu yönünde. Kaçakçılık gibi bir durum gözükmüyor. Şu anda bu konuda tespit edilmesi zor. İlk etapta neden kaynaklandığını tespit etmeye yönelik çalışma yapıyoruz. İnkumu açıklarında şu anda 7 adet gemi var. Denizden numune alındı" diye konuştu.

Bartın Valiliği resmi hesabı üzerinden yapılan açıklamada ise, "Yapılan ilk incelemede İnkumu Sahili'nde yaklaşık 3 km sahil şeridi ve kıyıdan denize doğru yaklaşık 500 metre mesafeli alanda kıyıya vuran yağ kirliliği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili Valiliğimizce gerekli araştırma ve inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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