İngiltere'ye yılbaşından bu yana en fazla düzensiz göçmenin girdiği gün 872 kişiyle 2 Eylül olarak kayıtlara geçti, 10 Ağustos'taki 756 kişilik rekor 24 gün sonra kırılmış oldu.

İngiltere'ye yılbaşından bu yana en fazla düzensiz göçmenin girdiği gün 872 kişiyle 2 Eylül olarak kayıtlara geçti, 10 Ağustos'taki 756 kişilik rekor 24 gün sonra kırılmış oldu.

İçişleri Bakanlığı, ülkeye Manş Denizi üzerinden kaçak girişlere ilişkin 27 Ağustos-2 Eylül verilerini açıkladı.

Açıklamaya göre, bu haftada en fazla giriş 872 kişiyle 2 Eylül'de kayıtlara geçti, düzensiz göçmenleri taşıyan 15 bot tespit edildi.

Böylelikle 10 Ağustos'ta açıklanan 756 kişilik yılın en büyük göçmen girişi rekoru, 2 Eylül'de tekrar kırılmış oldu.

Ülkeye yılbaşından 2 Eylül'e kadar giren düzensiz göçmenlerin sayısı 20 bin 973'e ulaştı.

Aynı haftada 28, 30 ve 31 Ağustos ile 1 Eylül'de hiçbir düzensiz göçmen girişi tespit edilmedi.

İngiltere'de temmuzda çıkarılan Yasa Dışı Göç Yasası kapsamında ülkeye giren düzensiz göçmenlere sığınma başvurusu hakkı tanınmıyor.

Düzensiz göçmenlerin 28 gün içinde kendi ülkelerine ya da güvenli üçüncü ülkelere sınır dışı edilmesi planlanırken halihazırda İngiltere'de bulunanlar ise artan maliyetler gerekçe gösterilerek kaldıkları otellerden alınıp gemi ya da askeri tesislerdeki binalara taşınıyor.

Şu ana kadar askeri tesislerdeki kullanılmayan bina ve çadırlara 2 bin sığınmacı taşınmış, 500 kişiyi ağırlaması planlanan Bibby Stockholm gemisine 39 kişi yerleştirilmişti.

Ancak bu kişiler, gemiye yerleştirildikten birkaç gün sonra suda akciğer rahatsızlığına sebep olan lejyonella bakterisinin bulunması sebebiyle yeniden karaya çıkarılarak otellere götürülmüştü.