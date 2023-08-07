İngiltere, yasa dışı göçmenlere ve işverenlere para cezalarını üç kat artıracak

İngiliz hükümeti, yasa dışı düzensiz göçmen çalıştıran işverenler ile göçmenlere mülklerini kiralayan ev sahiplerine uyguladığı para cezalarını üç kattan fazla artırma kararı aldı. İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yasa dışı düzensiz göçmenlerin kendileri için çalışmasına veya mülklerini kiralamasına izin veren işveren ve ev sahiplerine uygulanan para cezalarının üç kattan fazla artırılacağı duyuruldu.

İngiliz hükümeti, yasa dışı düzensiz göçmen çalıştıran işverenler ile göçmenlere mülklerini kiralayan ev sahiplerine uyguladığı para cezalarını üç kattan fazla artırma kararı aldı.

İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yasa dışı düzensiz göçmenlerin kendileri için çalışmasına veya mülklerini kiralamasına izin veren işveren ve ev sahiplerine uygulanan para cezalarının üç kattan fazla artırılacağını duyurdu.

Açıklamada, bu değişikliğin, 2014'ten bu yana para cezalarında yapılan "en büyük artış" olduğu belirtilerek, 2014'te her kaçak işçi çalıştıran işveren için 15 bin sterlin olan para cezasının 45 bin sterline, tekrarlanan ihlallerin ise 20 binden 60 bin sterline çıkarıldığı bildirildi.

Ev sahipleri için para cezalarının ilk ihlalde 80 sterlinden 1000 bin sterline, kiracı için ise 5 bin sterlinden 10 bin sterline kadar artırılması kararı alındığı vurgulanan açıklamada, ihlallerin tekrarlanması halinde cezanın daha da artacağına işaret edildi.

Açıklamada, para cezalarındaki söz konusu değişikliğin gelecek yılın başında yürürlüğe gireceği aktarıldı.

İngiliz bakan: "Yasa dışı göçmenleri destekleyen haydut işletmecilere baskı yapmalıyız"

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman da eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, İngiltere'de yasa dışı göçmenlerin çalışma ya da mülk kiralama haklarının olmadığını belirtti.

Braverman, "Göçmen teknelerini durdurmak amacıyla yasa dışı göçmenleri destekleyen haydut işletmecilere baskı yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Bakan Braverman, yasa dışı göçmenlerin İngiltere'de mülk kiralamasına ve çalışmasına izin veren ev sahipleri ve işverenlere yönelik para cezalarını üç kattan fazla arttırıldığının altını çizdi.

İngiliz hükümeti, geçen ay onaylanan Yasa Dışı Göç Yasası kapsamında, ülkeye gelen düzensiz göçmenleri 28 gün içinde sınır dışı etmeyi planlıyor.

Göçmenleri güvenliyse geldikleri ülkelere, değilse Ruanda gibi güvenli kabul edilen üçüncü ülkelere göndermeyi planlayan İngiltere, ülkeye yasa dışı yollarla girenlere sığınma başvurusu yapma hakkı da vermeyecek.