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İngiltere ve İtalya Yasadışı Göçle Mücadelede İş Birliği Yapacak

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya'da düzenlediği basın toplantısında iki ülkenin yasadışı göçle mücadele çabalarını ele alarak, insan kaçakçılığı çetelerini çökertmek için ortak istihbarat paylaşımını öne çıkardı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Roma'da gerçekleştirilen görüşmede yasadışı göçle mücadele çabalarını ele aldı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya'ya resmi ziyarette bulundu. Başkent Roma'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya gelen Starmer, daha sonra ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda iki ülkenin istihbarat bilgilerini paylaşacağını ve insan kaçakçılığı çetelerini "çökertmek" için birlikte daha yakın çalışacaklarını söyleyen Starmer, "Yasadışı göçle başa çıkmanın en caydırıcı ve etkili yolu olduğunu düşündüğüm şeye tamamen odaklanmış durumdayım ve bu da bu aşağılık ticareti yürüten çeteleri çökertmektir" dedi.

İtalya ile yapacakları iş birliğine değinen Starmer, "İstihbarat paylaşımı, taktik paylaşımı, kaçakçılık yollarının kapatılması ve çetelerin çökertilmesi için iş birliğimizi derinleştirmekten memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı Meloni ise, "Yapmamız gereken ilk şey insan kaçakçılığıyla mücadeleyi yoğunlaştırmak ve bu yöndeki çabalarımızı birleştirme konusunda Başbakan Starmer ile hemfikiriz" şeklinde konuştu. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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