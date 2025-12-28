İngiltere ve Almanya'dan 52 milyon sterlinlik ortak zırhlı araç projesi

İngiltere Savunma Bakanlığı, Almanya ile yürütülen askeri işbirliği kapsamında 52 milyon sterlinlik RCH-155 zırhlı araçları için ortak üretim projesine başlandığını bildirirken, İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı Luke Pollard, söz konusu aracın Rusya- Ukrayna Savaşı'ndan çıkarılan dersler üzerine geliştirildiğini açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Almanya ile yürütülen askeri iş birliği kapsamında 52 milyon sterlin (yaklaşık 70 milyon dolar) değerinde yeni bir ortak üretim projesine ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, BOXER zırhlı muharebe aracı şasisi üzerine entegre edilen 155 milimetre top sistemiyle donatılmış, hareket halindeyken atış yapabilme kabiliyetine sahip ve 70 kilometre menzildeki hedefleri vurabilen Erken Kabiliyet Gösterimi (ECD) platformu RCH-155 için Almanya ile anlaşmaya varıldığı bildirildi. Savunma Bakanlığı, anlaşma kapsamında ortak yürütülecek testler için bir aracın İngiltere'ye, 2 aracın ise Almanya'ya teslim edileceğini bildirdi. Bakanlık, taraflar arasındaki anlaşmanın küresel tehditlerde artış yaşanan bir dönemde NATO'nun kolektif savunması için İngiltere ve Almanya arasındaki askeri bağları daha da sağlamlaştırdığını açıkladı.

"İngiltere için uzun vadeli bir çözüm olacak"

Açıklamada, İngiltere ordusunun elindeki AS-90 tipi topçu sistemlerini Ukrayna'ya hibe ettiği hatırlatılarak, ordunun mevcut durumda 14 adet Archer tipi topçu sistemi kullandığının altı çizildi. Bakanlık, RCH-155 zırhlı araçlarının ise İngiltere'nin mobil ateş desteği platformları için uzun vadeli bir çözüm olacağının vurguladı.

"Araç, Ukrayna'dan çıkarılan dersler sonucu geliştirildi"

İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı Luke Pollard, söz konusu aracın Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan çıkarılan dersler üzerine geliştirildiğini belirterek, hareket halinde ateş edebilme kabiliyetinin önemini vurguladı. Pollard, "Bu tür dersler, tedarik kararlarımızı şekillendiriyor ve Stratejik Savunma İncelemesi kapsamında hedeflerimizi gerçekleştirmemize yardımcı oluyor" dedi.

İngiltere Kara Kuvvetleri'ndeki mobil ateş unsurlarından sorumlu yetkili Edward Cutts, "Bu ortak program, anlaşmamızın gücünü ve iddiasını ortaya koymaktadır. Almanya ile el ele çalışarak, sadece İngiliz ordusu için dünya standartlarında topçu kabiliyetini daha hızlı teslim etmekle kalmıyor, aynı zamanda bunu her iki ülkenin tek başına başarabileceğinden daha verimli ve maliyet etkin bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu iş birliği, askerlerimizin en ileri teknolojiyle donatılmasını sağlarken, NATO'nun kolektif savunması için İngiltere ve Almanya kuvvetleri arasındaki birlikte çalışabilirliği de güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

RCH-155 zırhlı aracının özellikleri

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre RCH-155, saatte 100 kilometreye kadar ulaşan hızlarda hareket edebiliyor ve dakikada 8 atış yapabiliyor. Yakıt ikmali yapmadan 700 kilometre boyunca yolculuk yapabilen araç, otomasyon teknolojisi sayesinde sadece 2 personel tarafından kontrol edilebiliyor.

Yetkililer, söz konusu ortak üretim adımını İngiltere ve Almanya arasında Ekim 2024 tarihinde imzalanan "Trinity House" Anlaşması kapsamında taraflar arasında derinleşen savunma alanındaki iş birliğinin bir yansıması olarak nitelendiriyor. - LONDRA