İngiltere ve Almanya, İkili İş Birliği Anlaşması İçin Çalışmalara Başladı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Almanya ziyaretinde yayınlanan ortak bildiride, iki ülkenin gelecek yıl imzalanmak üzere ikili iş birliği anlaşması için çalışmaya başlayacağı belirtildi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Berlin'e gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından İngiltere ve Almanya arasındaki ilişkileri derinleştirme ve geliştirme konulu ortak bir bildiri yayınlandı. Almanya ve İngiltere'nin güçlü bir dostluğa, ortak değerlere ve karşılıklı çıkarlara sahip olduğu belirtilen ortak bildiride, "Avrupa'da ve uluslararası alanda yakın ortak ve NATO'da uzun süredir müttefikiz. Bugün, ülkelerimizin karşı karşıya olduğu ortak zorluklar dikkate alındığında ikili ilişkilerimizi bir üst seviyeye taşımanın zamanının geldiğine inanıyoruz. Bu amaçla, ikili bir işbirliği anlaşması üzerinde çalışmaya başlıyoruz ve gelecek yılın başlarında imzalamak için hükümetler arası istişareler yapacağız" ifadesi kullanıldı.

Söz konusu anlaşmanın İngiltere ve Almanya vatandaşları için en önemli konularda mümkün olan en güçlü işbirliğini sağlayarak iki ülkenin Avrupa'daki en yakın ortak statüsünü yansıtacağı vurgulandı.

Dışişleri Bakanlıklarının, başbakanlık ofisleri ve ilgili bakanlıklarla yakın istişare halinde ikili anlaşmanın müzakere edilmesine yönelik çalışmaları koordine edeceği kaydedilen belgede, "Bu bağlamda Savunma Bakanlıklarımız arasında yeni bir savunma anlaşması üzerinde hızla yürütülen çalışmaları memnuniyetle karşılıyoruz. Bu anlaşma, önümüzdeki ikili iş birliği anlaşmasının temel ayağını oluşturmaktadır" denildi.

"Avrupa'nın savunmasını güçlendirme konusunda kararlıyız"

Bildiride iki ülkenin ortak öncelikleri arasında dış politikada iş birliği, ekonomilerin büyümesi, endüstriyel dönüşüm, kolluk kuvvetleri arasında iş birliği ve düzensiz göçle mücadele, gençlik ve eğitim, enerji güvenliği, iklim ve doğa politikası, kalkınma politikası, ulaşım ve altyapı ile teknoloji, araştırma ve inovasyon gibi alanların yer aldığı ifade edildi.

Almanya ve İngiltere'nin Avrupa'da barış ve güvenliği savunma, teşvik etme konusunda kararlı olduğuna dikkat çekilen metinde, "Rusya'yı caydırma, Ukrayna'ya desteğimizi sürdürme ve Avrupa'nın savunmasını güçlendirme konusunda kararlıyız" ifadesi kullanıldı. - LONDRA