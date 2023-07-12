İngiltere Savunma Bakanı Ukrayna'ya Silah Sevkiyatını Amazon'a Benzetti

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapan çevrim içi satış şirketi Amazon'a benzetti ve bazı müttefiklerin minnettarlık görmek istediklerini belirtti.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna'ya savunma desteği sağlayan bazı müttefiklerin "minnettarlık" görmek istediklerini belirterek, ülkesinin Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapan çevrim içi satış şirketi "Amazon" olmadığını söyledi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Bakan Wallace, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi marjında brifing vererek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Wallace'a, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, NATO'nun Kiev'e, ittifaka katılım için bir takvim vermemesini "absürt" olarak yorumlaması hatırlatıldı ve Zelenskiy'e NATO üyeliği için bir zaman çerçevesi verilmemesinin cephedeki birliklerinin moralini bozup bozmayacağı sorusu yöneltildi.

İngiliz Bakan, durumun böyle olduğuna inanmadığını, Ukrayna'nın son parti silahları aldıktan sonra bile sürekli daha fazlasını istediğini söyledi.

Wallace, küçük bir uyarıda bulunmak istediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz istesek de istemesek de insanlar minnettarlık görmek istiyor. Bazen ülkeleri kendi silah stoklarından vazgeçmeye ikna ediyorsunuz. Evet, bu savaş asil bir savaş ve biz, bunu 'sadece kendiniz için değil, hepimizin özgürlüğü için yaptığınız bir savaş' olarak görüyoruz. Ancak, bazen Amerika'daki milletvekillerini, diğer ülkelerdeki şüpheci politikacıları buna değdiğine ve karşılığında bir şeyler elde ettiklerine ikna etmeniz gerekir. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, işin gerçeği bu."

Bakan Wallace, bazen Amerikalı siyasilerden, Ukrayna'ya destek konusunda "83 milyar dolar ya da her neyse verdik ve biliyorsunuz, biz ' Amazon' değiliz." şeklinde homurdanmalar duyduklarını söyledi.

Wallace, geçen yıl Ukrayna'ya gittiğini ve kendisine bir silah alışveriş listesi sunulduğunu anlatarak "Geçen yıl Ukraynalılara bir liste vermek için 11 saat araba kullanarak (Kiev'e) gittiğimde, 'Ben Amazon değilim' dedim." ifadesini kullandığını aktardı.

İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ın değerlendirmeleri, Zelenskiy'nin, NATO Zirvesi'nde Ukrayna'nın ittifaka katılması için bir zaman çizelgesi alamamaktan duyduğu hayal kırıklığını dile getirmesinin ardından geldi.

"Zelenskiy ve halkının inanılmaz derecede minnettar olduğunu biliyorum"

Wallace'ın açıklamalarının ardından NATO Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenleyen İngiltere Başbakanı Sunak'a, "Ukrayna'nın müttefiklerine yeterince minnettarlık gösterip göstermediği" soruldu.

Bu soru üzerine Sunak, Zelenskiy'nin birkaç kez minnettarlığını ifade ettiğini aktararak, "Onun ve halkının inanılmaz derecede minnettar olduğunu biliyorum." diye konuştu.

Sunak, Zelenskiy'nin savaşı durdurmak için elinden gelen her şeyi yapma arzusunu anladığını da sözlerine ekledi.