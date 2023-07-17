İngiltere, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesini kınadı

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresini uzatmayarak anlaşmadan çekilmesini şiddetle kınadığını belirtti. Cleverly, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yasa dışı savaşı ve tahıl ihracatını engellemesinin dünya çapında ızdırap yarattığını ifade etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gıdayı "silah" olarak kullandığını belirterek, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresini uzatmayarak anlaşmadan çekilmesini şiddetle kınadı.

Cleverly, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin, Rusya'nın anlaşmadan çekilme kararını şiddetle kınadığını belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yasa dışı savaşı, tahıl ve diğer gıda maddelerinin Karadeniz'den serbest akışını engelleyerek dünya çapında ızdıraba neden oldu." ifadesini kullandı.

Rusya'yı, geçen yıl Birleşmiş Milletler (BM) tarafından geliştirilen girişime yeniden katılması ve engelsiz tahıl ihracatına izin vermeye çağrısında bulunan Cleverly, şu ifadelere yer verdi:

"Girişim, başlangıcından bu yana küresel gıda fiyatlarının düşürülmesinde ve dengelenmesinde önemli rol oynayarak dünya pazarlarına 32 milyon tondan fazla gıda ürünü ulaştırdı. Rusya birkaç aydır anlaşmanın düzgün şekilde işlemesini engelledi. Bunu yaparken, Rusya kendi çıkarlarına hizmet ediyor ve sonuç olarak daha yüksek gıda fiyatları ödeyen en fakir ülkeler dahil dünyadaki herkesin ihtiyaçlarını göz ardı ediyor."

"Yaptırımlarımızın hedefi gıda ve gübre sektörleri değil"

Cleverly, Ukrayna'dan tahıl ihracatı kısıtlanırken Rusya'nın gıda ihracatının işgal öncesine göre daha yüksek seviyelerde olduğuna işaret ederek, "Yaptırımlarımızın hedefinin gıda ve gübre sektörleri değil, Rusya'nın savaş makinesi olduğu konusunda her zaman net olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın iddialarının aksine, BM ve diğer ortakların, Rus gıdalarının dünya pazarlarına erişebilmesini sağlamak için önemli adımlar attığını vurgulayan Cleverly, "Rusya'nın küresel gıda güvenliğiyle ilgili endişeleri ele almasının en iyi yolu, kuvvetlerini Ukrayna'dan çekip savaşı bitirmek olacaktır." ifadesini kullandı.

Cleverly, Twitter'dan yaptığı paylaşımda da Putin'in gıdayı "silah" olarak kullandığını belirterek, ülkesinin, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesini şiddetle kınadığını bildirdi. Bakan Clevery, Rusya'nın söz konusu kararının, dünyanın en yoksullarına zarar vereceğinin altını çizdi.

Rusya'dan "tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu" açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 17 Temmuz'a kadar uzatılan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadesini kullanmıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.